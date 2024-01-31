В МИД Польши признали о превосходство России над ЕС в изготовлении боеприпасов

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что соотношения вооружений России и Украины сегодня оценивается как «восемь к одному».

Сикорский также понадеялся на то, что глава венгерского правительства Виктор Орбан на саммите Евросоюза, который пройдет 1 февраля, «будет действовать правильно».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и Киев договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.

