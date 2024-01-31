В МИД Польши признали о превосходство России над ЕС в изготовлении боеприпасов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал существенно превосходство России над Евросоюзом в производстве боеприпасов, и обратился к ЕС с призывом перехватить инициативу, оперативно расширив производственные мощности. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

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Глава внешнеполитического ведомства добавил, что соотношения вооружений России и Украины сегодня оценивается как «восемь к одному».

Сикорский также понадеялся на то, что глава венгерского правительства Виктор Орбан на саммите Евросоюза, который пройдет 1 февраля, «будет действовать правильно».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и Киев договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.

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ФОТО: РИА Новости
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