В МИД Польши признали о превосходство России над ЕС в изготовлении боеприпасов
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал существенно превосходство России над Евросоюзом в производстве боеприпасов, и обратился к ЕС с призывом перехватить инициативу, оперативно расширив производственные мощности. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что соотношения вооружений России и Украины сегодня оценивается как «восемь к одному».
Сикорский также понадеялся на то, что глава венгерского правительства Виктор Орбан на саммите Евросоюза, который пройдет 1 февраля, «будет действовать правильно».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и Киев договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru