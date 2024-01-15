Польша согласилась разместить на своей территории войска Германии

Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что польские власти согласились на размещение на территории страны немецких войск.

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По его словам, в то время, как за восточной границей республики идут боевые действия, приветствуются «любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются».

«Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», - заключил Шейна.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал западные страны предоставить Украины дальнобойные ракеты для атаки объектов на российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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