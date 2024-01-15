Польша согласилась разместить на своей территории войска Германии

Песков назвал встречу в Давосе по «формуле мира» разговором ради разговора

У Кремля нет информации о том, что ВСУ могли сбить два российских самолета

Комитет Госдумы одобрил штрафы до 700 тыс. рублей за трэш-стримы

Основатель SuperJob не верит, что развитие ИИ приведет к исчезновению каких-то профессий

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Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустил клип на песню «Как быть»