Польша согласилась разместить на своей территории войска Германии
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что польские власти согласились на размещение на территории страны немецких войск.
По его словам, в то время, как за восточной границей республики идут боевые действия, приветствуются «любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются».
«Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», - заключил Шейна.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал западные страны предоставить Украины дальнобойные ракеты для атаки объектов на российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов: Только в 15% российских школ есть вторая смена
- Тото Вольф продлил контракт с командой «Формулы 1» Mercedes-AMG F1
- В Казахстане пройдут военные учения с участием стран Средней Азии
- Исследование: Человечеству потребуется 230 лет для победы над бедностью
- Челябинского экс-замминистра Бахаева отправили в колонию за коррупцию
- Польша согласилась разместить на своей территории войска Германии
- ВВП Германии снизился впервые с 2020 года
- Roblox стал самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году
- Главу крымского Минсельхоза уволили из-за неполного освоения бюджетных денег
- В России официально появилось 19 китайских автобрендов в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru