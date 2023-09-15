В МИД Китая не стали комментировать слухи об исчезновении главы Минобороны
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не стала комментировать сообщения об «исчезновении» министра обороны КНР Ли Шанфу, передает ТАСС.
«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — отметила дипломат в ответ на просьбу прокомментировать данные об отсутствии на публике главы оборонного ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что Ли Шанфу в течение двух недель не появлялся в публичном поле. По данным Financial Times, министр отстранен от должности и находится под следствием. Как пишет The Washington Post, Ли Шанфу подозревают в коррупции. По данным источников, дело касается его работы в качестве руководителя отдела военных закупок, отмечает «Свободная пресса».
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