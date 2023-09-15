В МИД Китая не стали комментировать слухи об исчезновении главы Минобороны

«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — отметила дипломат в ответ на просьбу прокомментировать данные об отсутствии на публике главы оборонного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что Ли Шанфу в течение двух недель не появлялся в публичном поле. По данным Financial Times, министр отстранен от должности и находится под следствием. Как пишет The Washington Post, Ли Шанфу подозревают в коррупции. По данным источников, дело касается его работы в качестве руководителя отдела военных закупок, отмечает «Свободная пресса».

