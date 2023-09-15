FT: Глава Минобороны Китая отстранен и находится под следствием
Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, глава военного ведомства находится под следствием. Об этом пишет Financial Times.
Ранее стало известно, что Ли Шанфу уже две недели не появлялся на публике. Министр также неожиданно отказался от встречи с главами оборонных ведомств Вьетнама, отмечает телеканал «360».
«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», — пишет FT.
Издание ссылается на трех чиновников США и двух лиц, знакомых с данными американской разведки. В материале отмечается, что «отстранение» Ли Шанфу — новый «признак хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента» КНР, указывает «Свободная пресса».
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