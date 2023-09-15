FT: Глава Минобороны Китая отстранен и находится под следствием

Ранее стало известно, что Ли Шанфу уже две недели не появлялся на публике. Министр также неожиданно отказался от встречи с главами оборонных ведомств Вьетнама, отмечает телеканал «360».

«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», — пишет FT.

Издание ссылается на трех чиновников США и двух лиц, знакомых с данными американской разведки. В материале отмечается, что «отстранение» Ли Шанфу — новый «признак хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента» КНР, указывает «Свободная пресса».

