FT: Глава Минобороны Китая отстранен и находится под следствием

Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, глава военного ведомства находится под следствием. Об этом пишет Financial Times.

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Ранее стало известно, что Ли Шанфу уже две недели не появлялся на публике. Министр также неожиданно отказался от встречи с главами оборонных ведомств Вьетнама, отмечает телеканал «360».

«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», — пишет FT.

Издание ссылается на трех чиновников США и двух лиц, знакомых с данными американской разведки. В материале отмечается, что «отстранение» Ли Шанфу — новый «признак хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента» КНР, указывает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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