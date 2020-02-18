В МИД Ирана заявили, что не хотят новой ядерной сделки

18 февраля 202018:44

Советник главы МИД Ирана Мехди Санаи в интервью в интервью NEWS.ru заявил, что страна пока не готова к переговорам о новом соглашении по ядерной программе.

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«В любом случае Иран не будет вести никаких переговоров параллельно с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — только в рамках данного соглашения. Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что её будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем», — заявил он.

Он также подчеркнул, что в Тегеране негативно оценивают усилия, предпринимаемые Германие, Францие и Великобританией в рамках действующего ядерного соглашения. По словам Санаи, Иран не получает никакой выгоды от этой сделки и от того, что США в одностороннем порядке вышли из договора, а также ввели санкции.

Ранее НСН писалаhttps://nsn.fm/policy/putin-i-makron-soglasilis-sohranit-sdelku-po-yadernoi-programme-irana, что главы России и Франции договорились о сохранении совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

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ФОТО: 23 ноября 2015. Президент России Владимир Путин (слева) и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани на церемонии встречи перед началом саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране. Фото: РИА Новости
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