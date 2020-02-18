В МИД Ирана заявили, что не хотят новой ядерной сделки

«В любом случае Иран не будет вести никаких переговоров параллельно с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — только в рамках данного соглашения. Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что её будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем», — заявил он.

Он также подчеркнул, что в Тегеране негативно оценивают усилия, предпринимаемые Германие, Францие и Великобританией в рамках действующего ядерного соглашения. По словам Санаи, Иран не получает никакой выгоды от этой сделки и от того, что США в одностороннем порядке вышли из договора, а также ввели санкции.

Ранее НСН писалаhttps://nsn.fm/policy/putin-i-makron-soglasilis-sohranit-sdelku-po-yadernoi-programme-irana, что главы России и Франции договорились о сохранении совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

