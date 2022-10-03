В МИД Германии подтвердили вызов посла России

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали во внешнеполитическое ведомство Германии, сообщает ТАСС.

КС одобрил принятие ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

В МИД ФРГ не уточнили, когда дипломат должен туда прибыть.

Так Берлин отреагировал на вступление в состав России четырех новых регионов.

Напомним, переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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