В МИД Германии подтвердили вызов посла России
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали во внешнеполитическое ведомство Германии, сообщает ТАСС.
В МИД ФРГ не уточнили, когда дипломат должен туда прибыть.
Так Берлин отреагировал на вступление в состав России четырех новых регионов.
Напомним, переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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