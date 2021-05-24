В МИД Франции призвали к диалогу ЕС с РФ о политической ситуации в Белоруссии

Евросоюз должен вести диалог с Россией с целью урегулирования политической ситуации в Белоруссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

Он подчеркнул, что необходимо проявлять твердость в отношении Минска, но решать вопросы путем диалога.