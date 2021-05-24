В МИД Франции призвали к диалогу ЕС с РФ о политической ситуации в Белоруссии
Евросоюз должен вести диалог с Россией с целью урегулирования политической ситуации в Белоруссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.
Он подчеркнул, что необходимо проявлять твердость в отношении Минска, но решать вопросы путем диалога.
Представитель МИД также отметил, что белоруские власти являются последней диктатурой в Европе, а ситуация в целом вызывает беспокойство.
Бон добавил, что Франция допускает возможное закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов Евросоюза после случившегося с бортом Ryanair.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура и полиция Литвы приступили к расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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