В МИД Франции призвали к диалогу ЕС с РФ о политической ситуации в Белоруссии

Евросоюз должен вести диалог с Россией с целью урегулирования политической ситуации в Белоруссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

Он подчеркнул, что необходимо проявлять твердость в отношении Минска, но решать вопросы путем диалога.

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Представитель МИД также отметил, что белоруские власти являются последней диктатурой в Европе, а ситуация в целом вызывает беспокойство.

Бон добавил, что Франция допускает возможное закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов Евросоюза после случившегося с бортом Ryanair.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура и полиция Литвы приступили к расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:БелоруссияРоссияФранция
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