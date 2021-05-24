Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Генпрокуратура и полиция Литвы приступили к расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту «захвата самолета». Об этом заявила агентству BNS руководитель по вопросам коммуникации генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Уголовная полиция Литвы также сообщила в Facebook о начале расследования инцидента. Дело заведено по двум статьям уголовного кодекса – «насильственное похищение и угон самолета».