Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Генпрокуратура и полиция Литвы приступили к расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
Отмечается, что начато досудебное расследование по факту «захвата самолета». Об этом заявила агентству BNS руководитель по вопросам коммуникации генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Уголовная полиция Литвы также сообщила в Facebook о начале расследования инцидента. Дело заведено по двум статьям уголовного кодекса – «насильственное похищение и угон самолета».
Накануне самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, вынужден был экстренно приземлиться в Минске из-за сообщения о минировании. Позднее Белоруссия заявила, что эта информация не подтвердилась, СК республики сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Спустя примерно пять часов пассажиры самолета смогли отправиться в Вильнюс. Между тем, летевший на борту этого лайнера основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главный редактор также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, был задержан. В Белоруссии его обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны. Он находился в межгосударственном розыске.
В Европе действия Белоруссии назвали недопустимыми. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил ввести против Минска санкции. По его мнению, этот вопрос должен быть рассмотрен в понедельник, 24 мая, на заседании Евросовета.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с РИА ФАН заявил, что власти Белоруссии имеют право задерживать подозреваемых в совершении преступлений, если те оказались на ее территории.
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