Футуролог предложил вариант защиты от гибели цивилизации

Бритaнское интернет-мaркетинговое aгентство Blueclaw состaвило список потенциaльных кaтaстроф, которые могут уничтожить жизнь нa Земле. Человечество может погибнуть от климaтических изменений, ядерной войны, эпидемий или столкновения плaнеты с aстероидом, говорится в исследовaнии.

Член Ассоциации футурологов Александр Кононов в эфире НСН рассказал, что создает собственную общецивилизационную модель угроз и модель защиты. Из наиболее вероятных опасностей, как и британские исследователи, выделяет угрозу ядерной войны.

«Самая большая угроза – это применение оружия массового уничтожения. Она может быть парирована, как и множество других, введением новой мировоззренческой модели. Должно появиться общецивилизационное мышление. Для этого нужно поменять систему образования, ввести в нее критериальные модели оценки безопасности цивилизации. Критериальные модели позволяют выделить характеристики, соответствие которым позволяет максимально снизить риски нашей цивилизации сразу во многих сферах», - заявил футуролог.