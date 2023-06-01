В Международной федерации тенниса отказались наказывать Джоковича за политическое заявление

В федерации отметили, что поведение спортсменов на турнирах Большого шлема определяется сводом правил, в которых нет запрета на политические высказывания.

Напомним, Джокович после победы над спортсменом из США Александром Ковачевичем в первом круге турнира написал фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». В свою очередь министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала такой поступок воинственным и неуместным.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара готова помочь Сербии и Косово в налаживании диалога. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

