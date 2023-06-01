В Международной федерации тенниса отказались наказывать Джоковича за политическое заявление

Международная федерация тенниса не накажет сербского теннисиста Новака Джоковича за политическое заявление, сделанное на турнире «Ролан Гаррос» 29 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В федерации отметили, что поведение спортсменов на турнирах Большого шлема определяется сводом правил, в которых нет запрета на политические высказывания.

Напомним, Джокович после победы над спортсменом из США Александром Ковачевичем в первом круге турнира написал фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». В свою очередь министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала такой поступок воинственным и неуместным.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара готова помочь Сербии и Косово в налаживании диалога. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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