Минобороны Сербии: Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона

Силы НАТО для Косова (СДК) помогали непризнанной республике в оккупации на севере региона. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Вучич: ситуация в Косово может пойти в плохом направлении

По его словам, Сербия «недовольна» действиями СДК.

«Они помогали косовской полиции, создав кордон возле оккупированного административного здания в Звечане, чем помогли специальным подразделениям косовской полиции совершить эту оккупацию», — отметил Вучевич в эфире телеканала RTS.

В понедельник международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косове. В Звечане были применены оружие, ударные бомбы и слезоточивый газ. В результате столкновения пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
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