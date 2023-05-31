Минобороны Сербии: Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона
Силы НАТО для Косова (СДК) помогали непризнанной республике в оккупации на севере региона. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.
По его словам, Сербия «недовольна» действиями СДК.
«Они помогали косовской полиции, создав кордон возле оккупированного административного здания в Звечане, чем помогли специальным подразделениям косовской полиции совершить эту оккупацию», — отметил Вучевич в эфире телеканала RTS.
В понедельник международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косове. В Звечане были применены оружие, ударные бомбы и слезоточивый газ. В результате столкновения пострадали два человека, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru