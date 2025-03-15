В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5
15 марта 202506:56
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мексике, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Толчки зафиксировали в 77 километрах северо-восточнее Оахаки. Очаг располагался на глубине 35 км.
Данных о пострадавших нет, сведений о возможных разрушениях не приводится. Как пишет Reuters, в связи с землетрясением в Мехико прозвучал сигнал тревоги.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,1 произошли на Камчатке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru