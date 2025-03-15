В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мексике, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Под Армавиром зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3

Толчки зафиксировали в 77 километрах северо-восточнее Оахаки. Очаг располагался на глубине 35 км.

Данных о пострадавших нет, сведений о возможных разрушениях не приводится. Как пишет Reuters, в связи с землетрясением в Мехико прозвучал сигнал тревоги.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,1 произошли на Камчатке.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМексика

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