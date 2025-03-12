Под Армавиром зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Специалисты зафиксировали подземные толчки накануне в 20:57 UTC (23:57 мск) в 38 километрах северо-западнее Армавира. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Ранее на севере Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Краснодарский КрайЗемлетрясение

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