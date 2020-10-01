Сами тушите свои пожары! В МЧС ответили Турции
Спасатель МЧС в эфире НСН предложил Турции самостоятельно справиться со своими лесными пожарами.
Турция требует объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС в связи с принесением «беспокойств» жителям Антальи. Российская служба оказывает помощь в тушении лесных пожаров, когда как турецкая сторона считает, что летательные аппараты подлетают слишком близко к жилым домам.
Аттестованный эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с НСН предложил отозвать российских спасателей с лесных пожаров в Турции.
«Я думаю, что нужно помогать только тем, кто, действительно, просит помощи и готов принимать ее. Если страна и люди не готовы принимать помощь, не хотят, еще и агрессивно встречают, то пусть пытаются справляться своими силами. Здесь вопрос мотива. Наша служба имеет хороший мотив – помочь туркам в плане тушения лесных пожаров. А здесь люди должны уже сами выбирать, принять помощь и испытывать некий дискомфорт, например, в виде шума этих аппаратов, либо самим пытаться бороться без внешней помощи со своими лесными пожарами», - сказал Халилов.
При этом он подчеркнул, что Россия «всегда идет на встречу» другим государствам «в плане гуманитарной помощи, своих ресурсов в виде МЧС и техники при самых разных стихийных и техногенных бедствиях».
Спасатель МЧС уверен, что выпад Турции относительно российских сотрудников МЧС имеет геополитический характер.
«Вообще вопрос сейчас обостренный в плане ситуации Азербайджана и Армении. Думаю, здесь без геополитики не обошлось. И все эти истории по шуму аппаратов лишь предлог, чтобы наши летательные аппараты не находились на территории Турции. Эти вопросы должны решаться на высшем уровне, а не на уровне людей, которым может быть дискомфортно, но они, не видя ситуацию в целом, высказывают свое нежелание, чтобы наши службы им помогали», - заключил собеседник НСН.
Еще в июне текущего года в Турцию было направлено два российских борта для тушения лесных пожаров. Также один Бе-200ЧС в июле был отправлен на ликвидацию возгорания на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья.
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