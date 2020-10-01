Сами тушите свои пожары! В МЧС ответили Турции

Турция требует объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС в связи с принесением «беспокойств» жителям Антальи. Российская служба оказывает помощь в тушении лесных пожаров, когда как турецкая сторона считает, что летательные аппараты подлетают слишком близко к жилым домам.

Аттестованный эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с НСН предложил отозвать российских спасателей с лесных пожаров в Турции.

«Я думаю, что нужно помогать только тем, кто, действительно, просит помощи и готов принимать ее. Если страна и люди не готовы принимать помощь, не хотят, еще и агрессивно встречают, то пусть пытаются справляться своими силами. Здесь вопрос мотива. Наша служба имеет хороший мотив – помочь туркам в плане тушения лесных пожаров. А здесь люди должны уже сами выбирать, принять помощь и испытывать некий дискомфорт, например, в виде шума этих аппаратов, либо самим пытаться бороться без внешней помощи со своими лесными пожарами», - сказал Халилов.