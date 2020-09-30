Неразрешимые противоречия Карабаха
Перешедший в военную фазу кризис вокруг Нагорного Карабаха усилиями обеих сторон становится практически неразрешимым.
Единственно возможное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе назвал в среду, на четвертый день войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Армения должна «в полном составе и немедленно» вывести войска с территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Переговорный формат не принес результатов, поэтому в призывах к диалогу нет необходимости, указал Алиев, напомнив, что предупреждал о военном пути решения вопроса, если переговоры не дадут результата. «Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Боевые действия направлены на восстановление исторической справедливости», - сказал президент Азербайджана.
Особое возмущение в Баку вызывает позиция нынешнего премьер-министра Армении в вопросе принадлежности Карабаха. «Армянский премьер-министр публично заявляет, что "Карабах — это Армения, и точка". В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?» - задался вопросом Алиев. С другой стороны, чем эта позиция отличается от позиции Баку, согласно которой, Карабах – это Азербайджан?
Как если бы этого неразрешимого противоречия было мало, из Еревана напомнили, что всерьез рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом на пресс-конференции с российскими СМИ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, рассматривается вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом и возможное подписание договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, добавил армянский премьер.
«Сожжением всех мостов» назвал вариант с признанием Арменией независимости Нагорного Карабаха посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы. «Вот тогда это уже будет только до конца», - заявил он РБК.
Последние десять с лишним лет переговоры Баку и Еревана о будущем Нагорного Карабаха строились на основе соглашения 2007 года, заключенного в Мадриде. Его основные положения вкратце таковы, что территории вокруг Карабаха возвращаются под контроль Баку, непризнанная республика получает промежуточный статус, гарантии безопасности и самоуправления, ее окончательный правовой статус определяется в ходе волеизъявления, имеющего обязательную юридическую силу. А поскольку конкретный механизм определения окончательного статуса Карабаха в Мадридском соглашении не прописан, то переговоры без очевидного и, главное, взаимоприемлемого результата могут вестись сколь угодно долго. Вспомним полярные позиции сторон: Карабах – это Армения, Карабах – это Азербайджан.
Такие переговоры могут длиться до тех пор, пока у одной из сторон не лопнет терпение. Вот оно в воскресенье и лопнуло. И даже не принципиально, у какой из сторон именно.
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