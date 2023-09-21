В Марианской впадине нашли заражающий бактерии вирус

Указывается, что вирус vB_HmeY_H4907 инфицирует бактерии типа Halomonas. Такие микроорганизмы часто встречаются в отложениях глубоководных морей и гидротермальных жерл — гейзероподобных отверстий на морском дне, из которых выбрасываются потоки нагретой воды. Также анализ генетического материала указывает на существование ранее неизвестного семейства глубоководных вирусов.

Так, новый вирус может проникать и размножаться внутри хозяина, однако обычно не уничтожает бактериальную клетку. В процессе деления клетки вирусный генетический материал также копируется и передается дальше.

Ранее ученые лаборатории молекулярной вирусологии Сеченовского Университета российского Минздрава испытали вирусы везикулярного стоматита, болезни Ньюкасла и миксомы в качестве средства для борьбы с раком. Ожидается, что применение этих вирусов-онколитиков позволит создать более эффективные способы лечения онкологических заболеваний с минимумом побочных эффектов, передает «Радиоточка НСН».

