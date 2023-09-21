В Марианской впадине нашли заражающий бактерии вирус
Международная группа ученых сообщила об открытии нового вируса, который был обнаружен в Марианской впадине на глубине 8,9 тысячи метров. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology Spectrum.
Отмечается, что вирус принадлежит к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий и являются самыми распространенными формами жизни на Земле. На сегодняшний день он является самым глубоким их всех известных бактериофагов, обитающих в Мировом океане.
Указывается, что вирус vB_HmeY_H4907 инфицирует бактерии типа Halomonas. Такие микроорганизмы часто встречаются в отложениях глубоководных морей и гидротермальных жерл — гейзероподобных отверстий на морском дне, из которых выбрасываются потоки нагретой воды. Также анализ генетического материала указывает на существование ранее неизвестного семейства глубоководных вирусов.
Так, новый вирус может проникать и размножаться внутри хозяина, однако обычно не уничтожает бактериальную клетку. В процессе деления клетки вирусный генетический материал также копируется и передается дальше.
Ранее ученые лаборатории молекулярной вирусологии Сеченовского Университета российского Минздрава испытали вирусы везикулярного стоматита, болезни Ньюкасла и миксомы в качестве средства для борьбы с раком. Ожидается, что применение этих вирусов-онколитиков позволит создать более эффективные способы лечения онкологических заболеваний с минимумом побочных эффектов, передает «Радиоточка НСН».
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