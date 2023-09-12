В Сеченовском университете нашли три вируса, которые помогают бороться с раком

Специалисты уточнили, что для испытания специально ослабили вирусы. Ожидается, что применение этих вирусов-онколитиков позволит создать более эффективные способы лечения онкологических заболеваний с минимумом побочных эффектов.

Онколитические вирусы способны заражать и уничтожать раковые клетки. Первые опыты применения онкотерапии подобными методами начались в 60-х годах прошлого века, однако тогда вирусы вызывали тяжелые иммунные реакции организма человека. Благодаря современным технологиям ученые смогли модифицировать патогены, сделав их безопасными для человека.

Ранее исследователи под руководством специалистов из Чжэцзянского университета в китайском Ханчжоу выяснили, что люди до 50 лет за последние 30 лет стали все чаще болеть раком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

