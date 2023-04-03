В Малайзии отменили обязательную смертную казнь

Парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщают местные СМИ.

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При этом отмечается, что законопроект не подразумевает полную отмену смертной казни.

«Смертная казнь по-прежнему сохраняется в некоторых случаях», - сказал замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх.

Он отметил, что окончательное решение в подобных вопросах будет принимать высший суд.

До принятия законопроекта обязательная смертная казнь назначалась независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смертная КазньМалайзия

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