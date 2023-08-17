В Малайзии не менее десяти человек погибли при падении самолёта на шоссе
Самолёт Beechcraft 390 с пассажирами на борту потерпел крушение в Малайзии, сообщает Channel News Asia (CNA).
Инцидент произошёл в малайзийском штате Селангор недалеко от города Шах-Алам. Частный самолёт, на борту которого находились шесть пассажиров и два члена экипажа, летел с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг в Селангоре.
Отмечается, что воздушное судно пропало с радаров после того, как получило разрешение на посадку.
Начальник местной полиции Икбал Ибрагим заявил, что погибли все находившиеся на борту, а также водитель автомобиля и мотоциклист, проезжавшие по трассе в момент падения самолёта.
Ранее в Непале при крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines погибли 68 человек, передает «Радиоточка НСН».
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