В Малайзии не менее десяти человек погибли при падении самолёта на шоссе

Инцидент произошёл в малайзийском штате Селангор недалеко от города Шах-Алам. Частный самолёт, на борту которого находились шесть пассажиров и два члена экипажа, летел с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг в Селангоре.

Отмечается, что воздушное судно пропало с радаров после того, как получило разрешение на посадку.

Начальник местной полиции Икбал Ибрагим заявил, что погибли все находившиеся на борту, а также водитель автомобиля и мотоциклист, проезжавшие по трассе в момент падения самолёта.

Ранее в Непале при крушении пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines погибли 68 человек, передает «Радиоточка НСН».