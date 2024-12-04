Силы ПВО сбили в Брянской области два беспилотника
В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщл губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, благодаря действиям ПВО дроны были своевременно уничтожены. Пострадавших и разрушений на территории области нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
С 2022 года Брянская область, как и другие приграничные регионы, сталкивается с регулярными атаками беспилотников и обстрелами. На территории региона действует повышенный уровень террористической опасности.
Украинские власти, как считают в оппозиции выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru