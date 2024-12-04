С 2022 года Брянская область, как и другие приграничные регионы, сталкивается с регулярными атаками беспилотников и обстрелами. На территории региона действует повышенный уровень террористической опасности.

Украинские власти, как считают в оппозиции выступают против прекращения огня, зарабатывая на конфликте, отмечает «Свободная пресса».