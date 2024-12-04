Эксперт раскрыла детали укрепления рубля на фоне действий Минфина и ЦБ
Эксперт Наталья Мильчакова раскрыла детали укрепления рубля на фоне действий Минфина и ЦБ, сообщает «Свободная пресса».
Она пояснила, что на 4 декабря курс доллара и евро снизился, чему способствовали анонсированные Минфином покупки валюты и золота с 6 декабря по 14 января 2025 года. Министерство планирует покупать валюту на 5,4 млрд рублей в день, что соответствует уровням июля. Однако реальные интервенции начнутся только в январе, поскольку Минфин воздержится от покупок до конца года.
Мильчакова подчеркнула, что снижение нефтегазовых доходов на 19 млрд рублей в ноябре не повлияет на планы Минфина, так как валютные закупки связаны с выполнением внешнеторговых обязательств.
ЦБ, в свою очередь, продолжит продавать валюту в рамках своей программы на сумму 8,4 млрд рублей в день, что поддержит рубль. Эксперт также отметила, что ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России в конце декабря усилит укрепление рубля. Прогноз по курсу рубля на конец года: 98-107 рублей за доллар, 103-111 рублей за евро и 13,5-15 рублей за юань, передает «Радиоточка НСН».
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