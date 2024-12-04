В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели
Около тысячи сторонников оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и провели акцию протеста у здания парламента, сообщает РИА Новости. Участники митинга скандировали лозунги и использовали шумовые гранаты.
Полиция оцепила прилегающие переулки, чтобы ограничить доступ к парламенту. Акции протеста продолжаются с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
Протестующие ежедневно собираются у парламента, забрасывая здание камнями, бутылками с горючей смесью, петардами. В ответ силовики применяют водометы и слезоточивый газ.
Причиной политического кризиса стали парламентские выборы, прошедшие 26 октября. Победившая партия «Грузинская мечта» столкнулась с неприятием результатов со стороны оппозиции, которая отказалась признать итоги голосования и призвала к протестам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддержала протестующих, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru