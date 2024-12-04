В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

Около тысячи сторонников оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и провели акцию протеста у здания парламента, сообщает РИА Новости. Участники митинга скандировали лозунги и использовали шумовые гранаты.

Полиция оцепила прилегающие переулки, чтобы ограничить доступ к парламенту. Акции протеста продолжаются с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.