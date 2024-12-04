Суд Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении

Суд Норвегии отклонил очередное прошение о досрочном освобождении, поданное террористом Андерсом Брейвиком. По информации норвежской вещательной корпорации NRK, суд единогласно пришел к выводу, что Брейвик продолжает представлять максимальную угрозу для общества.

Защита Брейвика уже заявила о намерении обжаловать это решение. Сам осужденный утверждал, что за 13 лет одиночного заключения его психическое здоровье ухудшилось, что якобы стало причиной попытки суицида.

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Он извинился перед семьями своих жертв и заявил об отказе от насилия, однако также вновь назвал теракт 22 июля 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, «жестоким, но необходимым» шагом для продвижения ультраправой идеологии, сторонником которой он остается.

Брейвик также сохраняет свои антииммигрантские взгляды. Во время слушаний он демонстрировал плакат с лозунгами о возвращении «кельтско-германских земель» и выдворении мигрантов из Европы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Day Donaldson
ТЕГИ:УДОСудНорвегияАндерс Брейвик

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