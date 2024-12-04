Суд Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении

Он извинился перед семьями своих жертв и заявил об отказе от насилия, однако также вновь назвал теракт 22 июля 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, «жестоким, но необходимым» шагом для продвижения ультраправой идеологии, сторонником которой он остается.

Брейвик также сохраняет свои антииммигрантские взгляды. Во время слушаний он демонстрировал плакат с лозунгами о возвращении «кельтско-германских земель» и выдворении мигрантов из Европы, передает «Радиоточка НСН».

