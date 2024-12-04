Сийярто раскритиковал отсутствие расследования подрыва «Северных потоков»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью RT выразил недовольство по поводу отсутствия серьезного расследования подрыва газопроводов «Северный поток», назвав ситуацию возмутительной.
Он подчеркнул, что подобного рода инцидент требует особого внимания к безопасности критически важной инфраструктуры.
Сийярто добавил, что трубопровод «Дружба» остается жизненно важным для Венгрии, и выразил надежду, что страны, через которые он проходит, предпримут все необходимые меры для предотвращения подобных атак в будущем.
Ранее стало известно, что нефтепровод «Дружба» был поврежден на территории Польши, и оператор не исключает возможность диверсии, передает «Радиоточка НСН».
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