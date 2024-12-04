На Украине проверят инцидент с русскоязычным комментарием тренера Беловой
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень сообщил о начале проверки инцидента, связанного с комментированием тренером сборной Украины по биатлону Надеждой Беловой первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти на русском языке.
Комментарий Беловой был сделан в эфире «Общественного телевидения» Украины («Суспільне») перед стартом мужской индивидуальной гонки, при этом он не был переведен на украинский язык.
Кремень выразил недоумение по поводу того, что вещатель проигнорировал указания Министерства спорта, требующие обязательного использования украинского языка в публичных выступлениях, а также отметил нарушение условий контракта.
В свою очередь, «Общественное телевидение» объяснило, что комментарий был записан в экстренном порядке, без возможности перевести его на украинский язык в связи с техническими ограничениями на месте события, передает «Радиоточка НСН».
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