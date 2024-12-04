На Украине проверят инцидент с русскоязычным комментарием тренера Беловой

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень сообщил о начале проверки инцидента, связанного с комментированием тренером сборной Украины по биатлону Надеждой Беловой первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти на русском языке.

Комментарий Беловой был сделан в эфире «Общественного телевидения» Украины («Суспільне») перед стартом мужской индивидуальной гонки, при этом он не был переведен на украинский язык.