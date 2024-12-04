На Украине проверят инцидент с русскоязычным комментарием тренера Беловой

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень сообщил о начале проверки инцидента, связанного с комментированием тренером сборной Украины по биатлону Надеждой Беловой первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти на русском языке.

Комментарий Беловой был сделан в эфире «Общественного телевидения» Украины («Суспільне») перед стартом мужской индивидуальной гонки, при этом он не был переведен на украинский язык.

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Кремень выразил недоумение по поводу того, что вещатель проигнорировал указания Министерства спорта, требующие обязательного использования украинского языка в публичных выступлениях, а также отметил нарушение условий контракта.

В свою очередь, «Общественное телевидение» объяснило, что комментарий был записан в экстренном порядке, без возможности перевести его на украинский язык в связи с техническими ограничениями на месте события, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкСпортБиатлонУкраина

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