Бородин предложил запретить Ахеджаковой въезд в Россию за проукраинский лозунг
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что актрисе Лие Ахеджаковой следует запретить въезд в Россию на 50 лет. По его словам, это стало бы ответом на проукраинский лозунг, который актриса произнесла в Лос-Анджелесе.
Бородин отметил, что, несмотря на это заявление, российские правоохранительные органы не будут проводить проверку, так как высказывание было сделано на территории другого государства.
Он добавил, что, хотя ФПБК не раз обращался с предложением лишить Ахеджакову звания народного артиста, Министерство культуры отказывается действовать без наличия серьезных правонарушений.
Помимо этого, Бородин также рассказал, что для введения запрета на въезд Ахеджаковой в Россию потребуется изменение законодательства, что, по его словам, вряд ли будет сделано. В то же время он отметил, что в некоторых случаях были примеры запрета въезда на срок до 50 лет, но в отношении Ахеджаковой на данный момент не применены санкции и не составлен административный протокол.
После спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе актриса Лия Ахеджакова произнесла проукраинский лозунг. На видео, опубликованном в сети, видно, как она произносит слова благодарности в ответ на поддержку Украины от зрительницы, получая в подарок букет цветов, передает «Радиоточка НСН».
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