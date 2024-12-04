Бородин предложил запретить Ахеджаковой въезд в Россию за проукраинский лозунг

Он добавил, что, хотя ФПБК не раз обращался с предложением лишить Ахеджакову звания народного артиста, Министерство культуры отказывается действовать без наличия серьезных правонарушений.

Помимо этого, Бородин также рассказал, что для введения запрета на въезд Ахеджаковой в Россию потребуется изменение законодательства, что, по его словам, вряд ли будет сделано. В то же время он отметил, что в некоторых случаях были примеры запрета въезда на срок до 50 лет, но в отношении Ахеджаковой на данный момент не применены санкции и не составлен административный протокол.

После спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе актриса Лия Ахеджакова произнесла проукраинский лозунг. На видео, опубликованном в сети, видно, как она произносит слова благодарности в ответ на поддержку Украины от зрительницы, получая в подарок букет цветов, передает «Радиоточка НСН».

