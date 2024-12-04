Электросистема Кубы снова вышла из строя из-за сбоя на ТЭЦ

Энергетическая сеть Кубы вновь оказалась парализована из-за аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности страны в соцсети Х.

В ведомстве уточнили, что автоматическое отключение ТЭЦ привело к сбоям в системе электроснабжения, и сейчас ведутся работы по восстановлению подачи электричества.

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Аналогичный инцидент произошел в октябре, когда ТЭЦ Антонио Гуитераса также вышла из строя, что привело к полномасштабному отключению электроэнергии по всей Кубе.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес тогда заявил, что усиление санкций США является основной причиной перебоев в поставках топлива и ресурсов, необходимых для работы энергетической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
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