Электросистема Кубы снова вышла из строя из-за сбоя на ТЭЦ
Энергетическая сеть Кубы вновь оказалась парализована из-за аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности страны в соцсети Х.
В ведомстве уточнили, что автоматическое отключение ТЭЦ привело к сбоям в системе электроснабжения, и сейчас ведутся работы по восстановлению подачи электричества.
Аналогичный инцидент произошел в октябре, когда ТЭЦ Антонио Гуитераса также вышла из строя, что привело к полномасштабному отключению электроэнергии по всей Кубе.
Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес тогда заявил, что усиление санкций США является основной причиной перебоев в поставках топлива и ресурсов, необходимых для работы энергетической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Электросистема Кубы снова вышла из строя из-за сбоя на ТЭЦ
- Бородин предложил запретить Ахеджаковой въезд в Россию за проукраинский лозунг
- Сийярто раскритиковал отсутствие расследования подрыва «Северных потоков»
- Эксперт раскрыла детали укрепления рубля на фоне действий Минфина и ЦБ
- Суд Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении
- Кандидат в президенты Румынии высказался против помощи Украине
- В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели
- Силы ПВО сбили в Брянской области два беспилотника
- В Киеве демонтировали бюст Сидора Ковпака
- Россия запросила заседание СБ ООН по дальнобойному оружию для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru