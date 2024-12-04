Электросистема Кубы снова вышла из строя из-за сбоя на ТЭЦ

Аналогичный инцидент произошел в октябре, когда ТЭЦ Антонио Гуитераса также вышла из строя, что привело к полномасштабному отключению электроэнергии по всей Кубе.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес тогда заявил, что усиление санкций США является основной причиной перебоев в поставках топлива и ресурсов, необходимых для работы энергетической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

