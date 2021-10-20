В МАГАТЭ раскритиковали сделку AUKUS
Ряд стран могут последовать примеру Австралии и приобрести ядерные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
По его словам, нельзя исключить вероятность того, что другие страны последуют прецеденту AUKUS и начнут приобретать ядерные субмарины. Ограничивающим фактором, по мнению директора организации, выступают технологические трудности при создании таких субмарин.
Гросси отметил, что создана рабочая группа в рамках инспектората МАГАТЭ, в состав которой вошли опытные инспектора по вопросам гарантий и юридические эксперты, чтобы изучить этот вопрос.
Партнерство США, Великобритании и Австралии создаст трудности в области контроля над вооружениями.
Такую позицию ранее озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках встречи с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт.
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