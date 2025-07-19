В Лос-Анджелесе машина протаранила толпу людей
19 июля 202514:40
В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу людей, сообщили в пожарной службе города.
Авто от удара влетело в столб. Пострадали более 20 человек. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.
На месте работают оперативные службы. Задержан ли водитель пока неизвестно.
Ранее в Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Лос-Анджелесе машина протаранила толпу людей
- Гладков: Минкультуры поддержало съемки фильма о жизни Белгородской области
- В Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке
- Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира
- Два человека ранены из-за удара ВСУ по рынку в Великих Копанях
- Леонид Агутин планирует выпустить новый альбом каверов к Новому году
- Сборная России завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Австралии
- МО: ВС РФ поразили выпускающие части ракет предприятия ВПК Украины
- Володин призвал ужесточить ответственность за навязывание платных услуг в РФ
- Путин назвал актерские работы Василия Ливанова уникальными
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru