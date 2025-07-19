В Лос-Анджелесе машина протаранила толпу людей

В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу людей, сообщили в пожарной службе города.

Наехавший на толпу в Ливерпуле мог находиться под воздействием наркотиков

Авто от удара влетело в столб. Пострадали более 20 человек. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

На месте работают оперативные службы. Задержан ли водитель пока неизвестно.

Ранее в Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот из выпуска новостей
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