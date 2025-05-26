В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков

О возможных пострадавших и обстоятельства происшествия в полиции пока не сообщили. Службы экстренного реагирования продолжают работу на месте.

«Ливерпуль» завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги сезона 2024/25, досрочно обеспечив себе первое место. В последнем туре команда завершила встречу с «Кристал Пэлас» вничью — 1:1, доведя общий результат до 84 очков за 38 туров. Этот титул стал для «красных» двадцатым в истории клуба, передает «Радиоточка НСН».

