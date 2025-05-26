В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков
В центре Ливерпуля водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу пешеходов, сообщает полиция графства Мерсисайд.
Инцидент произошел на улице Уотер-стрит. По данным правоохранителей, машина была остановлена на месте, а находившийся за рулем мужчина задержан.
О возможных пострадавших и обстоятельства происшествия в полиции пока не сообщили. Службы экстренного реагирования продолжают работу на месте.
«Ливерпуль» завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги сезона 2024/25, досрочно обеспечив себе первое место. В последнем туре команда завершила встречу с «Кристал Пэлас» вничью — 1:1, доведя общий результат до 84 очков за 38 туров. Этот титул стал для «красных» двадцатым в истории клуба, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru