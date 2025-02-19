В Лондоне заявили о нехватке солдат для отправки на Украину

Бывший глава британского генштаба вооруженных сил Дэвид Ричардс заявил телеканалу Sky News, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину.

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По его словам, общая численность армии составляет 72 тысячи человек, однако численность войск, готовых к развертыванию — от 45 до 50 тысяч. Отмечается, что потребуется вовлечения всех этих военных на постоянной основе.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в случае необходимости готов ввести свои войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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