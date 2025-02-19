В Лондоне заявили о нехватке солдат для отправки на Украину
19 февраля 202500:19
Бывший глава британского генштаба вооруженных сил Дэвид Ричардс заявил телеканалу Sky News, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину.
По его словам, общая численность армии составляет 72 тысячи человек, однако численность войск, готовых к развертыванию — от 45 до 50 тысяч. Отмечается, что потребуется вовлечения всех этих военных на постоянной основе.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в случае необходимости готов ввести свои войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru