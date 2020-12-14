Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны

Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны с 16 декабря. Об этом во время телеобращения заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, подчеркнув, что ситуация в связи с распространением COVID-19 крайне серьезная.

По его словам, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, а наступающие недели «станут для многих людей обременительным временем».

Меркель намекнула на ужесточение карантинных мер в Германии

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. С предстоящей среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Запрещена продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. При этом, жители Германии могут собираться группы не более пяти человек.

Напомним, со 2 ноября до 10 января в Германии закрыты бары и рестораны – блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Кроме того, работу приостановили фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, а также театры, кинотеатры и концертные залы.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияАнгела МеркельКоронавирусГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры