Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны с 16 декабря. Об этом во время телеобращения заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, подчеркнув, что ситуация в связи с распространением COVID-19 крайне серьезная.

По его словам, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, а наступающие недели «станут для многих людей обременительным временем».