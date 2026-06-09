В Лондоне убили соавтора хитов Бритни Спирс
Знаменитый британский музыкант Талай Райли, который известен по сотрудничеству с американской певицей Бритни Спирс, погиб в Лондоне, сообщает РИА Новости.
На него напали с ножом в собственном доме. Тело обнаружили 5 июня в районе Силвертаун. Полицейские задержали троих подозреваемых. Позднее одного из них освободили под залог. Двоих других – мужчину и женщину – отпустили без предъявления обвинений.
Талай Райли, чье настоящее имя Марк Орабийи, прославился хитом Make You Mine. Он также сотрудничал с Ашером, Элли Голдинг и Игги Азалией.
Ранее Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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