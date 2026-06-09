В Лондоне убили соавтора хитов Бритни Спирс

На него напали с ножом в собственном доме. Тело обнаружили 5 июня в районе Силвертаун. Полицейские задержали троих подозреваемых. Позднее одного из них освободили под залог. Двоих других – мужчину и женщину – отпустили без предъявления обвинений.

Талай Райли, чье настоящее имя Марк Орабийи, прославился хитом Make You Mine. Он также сотрудничал с Ашером, Элли Голдинг и Игги Азалией.

Ранее Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

