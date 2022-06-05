В Лондоне прошел праздничный концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II
Рок-группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, теннисистка Эмма Радукану и анимированный медвежонок Паддингтон поздравили Елизавету II с 70-летием правления в ходе праздничного концерта перед Букингемским дворцом, сообщает ТАСС.
На мероприятие собрались больше 10 тысяч человек. Сама 96-летняя королева следила за происходящим по телевизору из Виндзорского замка.
Ранее в Елисейском дворце сообщили в среду о том, что французский президент Эммануэль Макрон подарит британской королеве Елизавете II на 70-летний юбилей ее правления лошадь.
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