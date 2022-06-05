В Лондоне прошел праздничный концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II

На мероприятие собрались больше 10 тысяч человек. Сама 96-летняя королева следила за происходящим по телевизору из Виндзорского замка.

Ранее в Елисейском дворце сообщили в среду о том, что французский президент Эммануэль Макрон подарит британской королеве Елизавете II на 70-летний юбилей ее правления лошадь.

