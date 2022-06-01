Президент Франции подарит королеве Великобритании лошадь

В Елисейском дворце сообщили в среду о том, что французский президент Эммануэль Макрон подарит британской королеве Елизавете II на 70-летний юбилей ее правления лошадь.

Как отмечается, это будет кобыла серой масти по кличке «Фабула», которая представляет собой образец французского коневодства, благодаря элегантности и хорошему уму.

Кроме того, королева также получит от Франции в подарок седло, уздечку и кавалерийскую саблю.