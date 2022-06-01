Президент Франции подарит королеве Великобритании лошадь
В Елисейском дворце сообщили в среду о том, что французский президент Эммануэль Макрон подарит британской королеве Елизавете II на 70-летний юбилей ее правления лошадь.
Как отмечается, это будет кобыла серой масти по кличке «Фабула», которая представляет собой образец французского коневодства, благодаря элегантности и хорошему уму.
Кроме того, королева также получит от Франции в подарок седло, уздечку и кавалерийскую саблю.
В администрации французского президента также рассказали, что глава Пятой республики не поедет на торжества в Великобританию, а отметит этот день в Париже рядом мероприятий в компании британского посла Менны Роулингз.
Ранее сообщалось, что ограниченную серию кукол Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды.
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