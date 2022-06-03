Королева Великобритании пропустит службу по случаю ее платинового юбилея

Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на службе в соборе Святого Павла в Лондоне, сообщила канцелярия 96-летнего монарха.

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Четверг является первым днем празднования 70-летнего юбилея правления королевы. 3 июня пройдет служба в честь этого события. Как следует из заявления, Елизавета II не посетит службу из-за дискомфорта, который она испытала в четверг.

Что касается первого дня празднования, в четверг королева зажжет огонь в Виндзорском замке под Лондоном, нынешнем месте ее постоянного проживания.

Ранее в Елисейском дворце сообщили в среду о том, что французский президент Эммануэль Макрон подарит британской королеве Елизавете II на 70-летний юбилей ее правления лошадь.

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ФОТО: flickr/Defence Images
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
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