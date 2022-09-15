В Лондоне проходит публичное прощание с Елизаветой II
В Лондоне началось публичное прощание с умершей королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает ТАСС.
Мероприятие проходит в Вестминстерском дворце. У жителей и гостей страны есть четыре с половиной дня, чтобы проститься с монархом. Вестминстерский холл будет открыт до утра 19 сентября. В этот же день состоятся похороны королевы.
В закрытом гробу лежат символы королевской власти — держава и скипетр Эдуарда VII. Сверху на королевском штандарте установлена корона Британской империи. Нести стражу у гроба круглосуточно будут телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража из Тауэра.
Очередь желающих проститься с Елизаветой II начала выстраиваться 12 сентября. В настоящий момент она растянулась на 4 км до Лондонского моста, однако правоохранительные органы предупреждают, что она может достичь 15 км.
Напомним, порядка 150 крупнейших кинотеатров Великобритании будут транслировать похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября. Трансляции будут проходить бесплатно для всех желающих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru