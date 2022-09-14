Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки

Короля Великобритании вывела из себя испачкавшая его ручка, сообщает Sky News.

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Карла III выругался в тот момент, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо – официальной королевской резиденции в Северной Ирландии. Сначала он ошибся в дате. После того как король исправил дату, уточнив при этом день у помощника, то заметил, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку. В этот Карл III заявил, что «ненавидит это».

«Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз», — отметил король.

Напомним, около 100 представителей персонала резиденции британского короля Карла III предупредили о том, что они могут лишиться работы после того, как его провозгласили новым монархом.

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