Похороны королевы Великобритании Елизаветы II будут транслировать кинотеатры
Порядка 150 крупнейших кинотеатров Великобритании будут транслировать похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября. Трансляции будут проходить бесплатно для всех желающих, сообщает Independent.
По данным издания, на просмотр погребения Елизаветы II необходимо будет заранее зарегистрироваться. Кроме того, в кинозал нельзя будет проносить попкорн и прочую еду.
Как отмечается, к показу похорон королевы присоединились сети кинотеатров Arc, Curzon и часть других.
Ранее гроб с телом Елизаветы II прибыл из Эдинбурга в Лондон, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru