Похороны королевы Великобритании Елизаветы II будут транслировать кинотеатры

По данным издания, на просмотр погребения Елизаветы II необходимо будет заранее зарегистрироваться. Кроме того, в кинозал нельзя будет проносить попкорн и прочую еду.

Как отмечается, к показу похорон королевы присоединились сети кинотеатров Arc, Curzon и часть других.

Ранее гроб с телом Елизаветы II прибыл из Эдинбурга в Лондон, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

