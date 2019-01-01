Небензю в Совбезе не послушали и осудили указ Путина о паспортах для Донбасса
Эксперты рассказали, что Киев будет добиваться наказания для Москвы из-за упрощения предоставления гражданства РФ для жителей юго-востока Украины.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса гуманитарной мерой, принимая которую Москва, берет на себя большую экономическую нагрузку. Об этом он сообщил в четверг во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Дипломат отметил, что Украина не может предоставить жителям этого региона базовые права, и указ президента Владимира Путина направлен на то, чтобы «обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях, возможности социальной защиты».
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил в эфире НСН, что решения об упрощенной процедуре получения гражданства России жители юго-востока Украины ждали пять лет.
«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. И что, кто-то может упрекать Россию в том, что она выдает свои паспорта соотечественникам?», — заявил Царёв.
В Киеве этот шаг Москвы не оценили. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что избранный и действующий президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко будут добиваться наказания России за это.
«Зеленский может быть против, конечно. Но что делать? Ждать 100-200 лет, пока это все уляжется? Этот бессмыслица. Что люди-то будут делать? За пять лет там сложилась очень патовая ситуация, когда очень много людей, которые не видят будущего. Теперь с российским паспортом, гражданством у них есть будущее и это хорошо. А Зеленский должен быть против! Все, что может сделать сейчас Зеленский или Порошенко — обратиться к мировой общественности, осудить, призвать собрать Совбез, поговорить, призвать США ввести санкции» — полагает украинский политолог.
Решение об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Донбасса накануне обсудили на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Украины. Страны ЕС в Совбезе решение Путина осудили, назвав его противоречащим минским договоренностям и «подрывающим суверенитет Украины», передает ТАСС. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в связи с этим призвал ввести санкции против Москвы.
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