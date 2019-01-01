Небензю в Совбезе не послушали и осудили указ Путина о паспортах для Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса гуманитарной мерой, принимая которую Москва, берет на себя большую экономическую нагрузку. Об этом он сообщил в четверг во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Дипломат отметил, что Украина не может предоставить жителям этого региона базовые права, и указ президента Владимира Путина направлен на то, чтобы «обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях, возможности социальной защиты».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил в эфире НСН, что решения об упрощенной процедуре получения гражданства России жители юго-востока Украины ждали пять лет.

«Мы этого события настолько долго ждали, что даже не верили, что наконец-то это произойдет. Люди пять лет под обстрелами, сколько людей погибло. Все это из-за того, что люди хотели быть русскими. Они за это право получить русский паспорт заплатили сполна. И что, кто-то может упрекать Россию в том, что она выдает свои паспорта соотечественникам?», — заявил Царёв.