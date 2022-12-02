В Литве заявили о переводе контингента США в режим боевой готовности

Как отметил командующий, в Литве в порядке ротации дислоцированы подразделения ВС США, такой порядок присутствия американских военнослужащих сохранится как минимум до 2025 года.

По словам Рупшиса, ранее основным был фактор сдерживания: «показать, что мы здесь есть, но контингент можно увеличить и форму присутствия изменить». Тогда американские подразделения были больше заняты тренировкой с литовскими военными и ознакомлением с местностью.

«А сейчас, когда ситуация изменилась, дислоцируются те подразделения и оборудование, которые сразу могли бы воевать. То есть просто такой переход из одного режима в другой», — цитирует Рупшиса РИА Новости.

Командующий литовской армией подчеркнул, что США усиливают военное присутствие в Европе, что является «реакцией на ситуацию» с учетом оценки «угроз противника».

