В Литве произошел обрыв подводного кабеля связи до Швеции

Его перерезали утром 17 ноября. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям. В настоящее доступ к интернет-ресурсам снизилась на треть.

Отмечается, что кабель могли повредить корабли.

Ранее стало известно, что Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

