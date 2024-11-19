В Литве произошел обрыв подводного кабеля связи до Швеции
19 ноября 202401:01
Между Литвой и Швецией оборван кабель связи, который проходит по дну Балтийского моря, сообщают «Известия».
Его перерезали утром 17 ноября. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям. В настоящее доступ к интернет-ресурсам снизилась на треть.
Отмечается, что кабель могли повредить корабли.
Ранее стало известно, что Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя заявил о невозможности победить Россию на поле боя
- В Москве приостановили работу школы, где отравились дети
- В Литве произошел обрыв подводного кабеля связи до Швеции
- СМИ: ВСУ через левый берег Днепра надеялись пробиться к Крыму
- В ООН призвали к защите гражданских из-за разрешения на удары Киева вглубь России
- Падение Patriot стало причиной гибели жителей Одессы
- Боррель: ЕС не пришел к единой позиции по ударам украинской армии по России
- Президент Абхазии Бжания заявил о попытках захвата МВД и ТВ в Сухуме
- США предъявили обвинения россиянину в координации продаж программ-вымогателей
- Блинкен не планирует встреч с Лавровым на саммите G20 в Бразилии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru