В Литве произошел обрыв подводного кабеля связи до Швеции

Между Литвой и Швецией оборван кабель связи, который проходит по дну Балтийского моря, сообщают «Известия».

Кабели связи между Европой, Азией и Африкой перебили в Красном море

Его перерезали утром 17 ноября. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям. В настоящее доступ к интернет-ресурсам снизилась на треть.

Отмечается, что кабель могли повредить корабли.

Ранее стало известно, что Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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