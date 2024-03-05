Кабели связи между Европой, Азией и Африкой перебили в Красном море
Компания HGC Global Communications Limited объявила, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой.
В заявлении говорится, что всего в Красном море находятся «более 15 подводных кабелей».
«Перерезаны кабели Seacom, TGN, AAE-1, EIG. По оценке компании, это влияет на 25% трафика», — уточнили в HGC Global Communications.
Также отмечается, что компанией были приняты меры по смягчению последствий, был разработан план по перенаправлению трафика.
Ранее правительство Швеции заявило, что шведско-эстонский кабель связи в Балтийском море был повреждён «внешней силой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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