Кабели связи между Европой, Азией и Африкой перебили в Красном море

В заявлении говорится, что всего в Красном море находятся «более 15 подводных кабелей».

«Перерезаны кабели Seacom, TGN, AAE-1, EIG. По оценке компании, это влияет на 25% трафика», — уточнили в HGC Global Communications.

Также отмечается, что компанией были приняты меры по смягчению последствий, был разработан план по перенаправлению трафика.

Ранее правительство Швеции заявило, что шведско-эстонский кабель связи в Балтийском море был повреждён «внешней силой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».