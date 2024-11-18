Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море

Германия и Финляндия выразили обеспокоенность повреждением подводного кабеля связи, соединяющего обе страны в Балтийском море. В совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Германии, стороны заявили, что инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении.

В заявлении указано, что повреждение кабеля вызывает серьезные опасения по поводу возможных угроз безопасности и стабильности связи.