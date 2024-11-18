Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море

Германия и Финляндия выразили обеспокоенность повреждением подводного кабеля связи, соединяющего обе страны в Балтийском море. В совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Германии, стороны заявили, что инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении.

В заявлении указано, что повреждение кабеля вызывает серьезные опасения по поводу возможных угроз безопасности и стабильности связи.

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Подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, был проложен в 2016 году между островом Сантахамина у Хельсинки и Ростоком. Его длина составляет 1173 километра, и он частично идет параллельно газопроводу «Северный поток», находясь на расстоянии нескольких сотен метров от него.

Компания Cinia, которая управляет кабелем, отметила, что это единственная подводная линия связи, соединяющая Финляндию с Центральной Европой. В настоящее время начаты ремонтные работы, которые, как правило, занимают от 5 до 15 дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ФинляндияГерманияРасследованиеБалтийское Море

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