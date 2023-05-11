В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку СВО на Украине
Группа депутатов парламента Литвы предложила ввести наказание за поддержку специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине.
Как сообщает Sputnik Литва, авторами инициативы являются представители фракции «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».
Они предложили с 1 июля 2023 года ввести в Уголовный кодекс страны норму, предусматривающую наказание от штрафа до двух лет лишения свободы за поддержку российской СВО.
Ранее сейм Литвы отклонил вето президента республики Гитанаса Науседы и ввёл разные санкции для граждан России и Белоруссии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru