В Литве найден мертвым четвертый пропавший американский военный

Четвертый из американских военнослужащих, пропавших во время учений в Литве, обнаружен мертвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке.

По данным военных, тело солдата, приписанного к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, нашли 1 апреля вблизи города Пабраде. Имя погибшего не раскрывается до уведомления его родственников.