В Литве найден мертвым четвертый пропавший американский военный
Четвертый из американских военнослужащих, пропавших во время учений в Литве, обнаружен мертвым. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке.
По данным военных, тело солдата, приписанного к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, нашли 1 апреля вблизи города Пабраде. Имя погибшего не раскрывается до уведомления его родственников.
В марте командование сообщило о пропаже четырех военных во время тактических учений. Позже литовские СМИ допустили их гибель, однако официального подтверждения не последовало.
Затем военные заявили, что под водой обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, на которой передвигались пропавшие. 1 апреля командование подтвердило гибель трех солдат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru