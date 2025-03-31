Тела троих из четверых пропавших военных США найдены после учений в Литве
Командование Армии США в Европе и Африке USAREUR-AF (оперативного объединения Сухопутных войск в этих регионах) подтвердило гибель троих американских военнослужащих из четверых, которые пропали на минувшей неделе после учений в Литве.
Солдаты были приписанных к Первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии. Их тела обнаружены в понедельник, 31 марта. Поисково-спасательная операция еще не закончена, поскольку остается неизвестной судьба четвертого военного. Одновременно проводится расследование трагического инцидента в кооперации с властями Литвы.
Военнослужащие США пропали вечером 25 марта после завершения маневров на центральном военном полигоне Литвы в Пабраде. Они отправились в расположение своего подразделения на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», транспортное средство в болоте обнаружил с воздуха вертолет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru