Тела троих из четверых пропавших военных США найдены после учений в Литве

Солдаты были приписанных к Первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии. Их тела обнаружены в понедельник, 31 марта. Поисково-спасательная операция еще не закончена, поскольку остается неизвестной судьба четвертого военного. Одновременно проводится расследование трагического инцидента в кооперации с властями Литвы.

Военнослужащие США пропали вечером 25 марта после завершения маневров на центральном военном полигоне Литвы в Пабраде. Они отправились в расположение своего подразделения на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», транспортное средство в болоте обнаружил с воздуха вертолет.

