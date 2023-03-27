В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО

В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО, которые патрулируют небо стран Балтии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование литовской армии.

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Тренировочные полеты осуществляются в районе Паланги и над Балтийским морем. В мероприятии участвуют польские истребители F-16 и французские Rafale.

Отмечается, что в ходе учений пилоты отработают полеты на малых высотах, а также выпустят тепловые заряды.

Ранее в Молдавии начались учения спецназа стран НАТО. Кроме страны-хозяйки, в тренировке принимают участие Румыния, США и Великобритания.

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