В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО, которые патрулируют небо стран Балтии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование литовской армии.
Тренировочные полеты осуществляются в районе Паланги и над Балтийским морем. В мероприятии участвуют польские истребители F-16 и французские Rafale.
Отмечается, что в ходе учений пилоты отработают полеты на малых высотах, а также выпустят тепловые заряды.
Ранее в Молдавии начались учения спецназа стран НАТО. Кроме страны-хозяйки, в тренировке принимают участие Румыния, США и Великобритания.
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