В Литве гражданина России задержали по подозрению в обходе санкций

Правоохранители Литвы задержали гражданина РФ по подозрению в обходе санкций. Об этом сообщилает пресс-служба генпрокуратуры республики.

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Уточняется, что имеющий временный вид на жительство россиянин подозревается в передаче России высокотехнологичного оборудования.

По данным ведомства, для обхода санкций использовались схемы экспорта в третьи страны. Всего в деле 10 фигурантов.

Ранее суд в США приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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