В Литве гражданина России задержали по подозрению в обходе санкций

Уточняется, что имеющий временный вид на жительство россиянин подозревается в передаче России высокотехнологичного оборудования.

По данным ведомства, для обхода санкций использовались схемы экспорта в третьи страны. Всего в деле 10 фигурантов.

Ранее суд в США приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».