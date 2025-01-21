В Литве гражданина России задержали по подозрению в обходе санкций
21 января 202518:24
Правоохранители Литвы задержали гражданина РФ по подозрению в обходе санкций. Об этом сообщилает пресс-служба генпрокуратуры республики.
Уточняется, что имеющий временный вид на жительство россиянин подозревается в передаче России высокотехнологичного оборудования.
По данным ведомства, для обхода санкций использовались схемы экспорта в третьи страны. Всего в деле 10 фигурантов.
Ранее суд в США приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru