В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию
Финляндия задержала частный самолет, направлявшийся в Россию из Литвы, опасаясь нарушения санкций. Об этом пишет портал LRT.
Отмечается, что самолет Beechcraft, зарегистрированный в Литве, направлялся из республики в Псков через Латвию. Воздушное судно совершило посадку в Хельсинки на дозаправку. Финские власти задержали самолет 4 декабря.
По данным LRT, у официальных лиц вызвали опасения непрямой маршрут в РФ и хозяева самолета. Кроме того, выяснилось, что одним из пилотов был гражданин Литвы Робертас Петкус, который ранее мог участвовать в продаже воздушных судов в обход санкций. В отношении мужчины ведется досудебное расследование.
Ранее Украина подала в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148 лизинговой компании из РФ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию
- Песков: Связанные с СВО вопросы на прямую линию проанализируют
- В Чечне назвавшим детей в честь национальных героев выплатят 500 тысяч рублей
- РЖД: При столкновении поездов под Мурманском пострадал 31 человек
- На Камчатке пропал самолет Ан-2
- Над территорией России уничтожили 84 дрона ВСУ
- Продовольственная программа ООН приостановила миссии в Сирии
- Слюсарь: Ростовскую область атаковали более 30 БПЛА и три ракеты
- Правоохранители выяснят, как исполнитель теракта с Кирилловым попал в Россию
- СМИ: Российская модель Савицкая умерла в Париже в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru