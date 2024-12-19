В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию

Финляндия задержала частный самолет, направлявшийся в Россию из Литвы, опасаясь нарушения санкций. Об этом пишет портал LRT.

Отмечается, что самолет Beechcraft, зарегистрированный в Литве, направлялся из республики в Псков через Латвию. Воздушное судно совершило посадку в Хельсинки на дозаправку. Финские власти задержали самолет 4 декабря.

По данным LRT, у официальных лиц вызвали опасения непрямой маршрут в РФ и хозяева самолета. Кроме того, выяснилось, что одним из пилотов был гражданин Литвы Робертас Петкус, который ранее мог участвовать в продаже воздушных судов в обход санкций. В отношении мужчины ведется досудебное расследование.

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